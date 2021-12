L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha rebaixat més de dos punts fins al 4,5% la previsió de creixement del PIB espanyol aquest any. Els darrers càlculs també són més pessimistes sobre el creixement el 2022 i el retallen més d’un punt fins al 5,5%. Així, l’economia espanyola no recuperarà el nivell previ a la pandèmia fins al primer trimestre del 2023, any en què es preveu que el PIB creixi un 3,8%. L’ens preveu que l’Estat tanqui l’any amb un deute del 120,1%, una dècima més que el 2020, per reduir-lo fins al 117,1% l’any que ve. No serà fins al 2023 que el deute disminuirà fins al 115,9%. Pel que fa al dèficit, calcula que serà del 8,1% aquest any, del 5,4% el que ve i del 4,2% el 2023. «L’elevat deute requereix d’una prudència fiscal renovada un cop la recuperació estigui fermament encaminada», diu l’OCDE, que també demana que les pensions siguin «sostenibles a llarg termini». Quant a l’atur, calcula que Espanya tancarà l’any amb una taxa del 15%, cinc dècimes menys que l’any passat. L’atur se seguirà reduint fins al 14,2% el 2022 i fins al 13,6% el 2023.

L’informe de l’OCDE apunta que la demanda interna serà el principal motor de creixement de aquest any. «L’augment de la confiança, les millores en les condicions del mercat laboral, les condicions de finançament favorables i els fons europeus Next Generation impulsaran el consum privat i la inversió», diu el document. L’organització preveu que Espanya mantingui una política econòmica de suport a l’economia el 2022 i «neutral» el 2023. «Per evitar un potencial increment de les insolvències en empreses, l’ajuda a les companyies viables ha de ser ampliada i l’esborrany de llei d’insolvència s’ha d’aprovar ràpidament», diu. «Introduir reformes per eliminar els obstacles en la regulació al creixement de les empreses i a millorar la innovació és essencial per impulsar la productivitat i el creixement potencial», afegeix.