El novembre va ser un mes de doble rècord per al mercat laboral espanyol, que aguanta, de moment, les turbulències d'una inflació disparada. L'atur va baixar en 74.381 persones, situant el nombre total de desocupats a 3,18 milions de persones; per sota dels nivells precovid i en el seu nivell més baix des del 2008. Això és fruit de l'empenta de l'ocupació, que va tornar a créixer aquest novembre per tercer mes consecutiu i va sumar 61.768 nous ocupats, el seu millor registre des del 2000. laboral en què encadena xifres rècord, amb un mercat de treball que durant aquest 2021 ha reduït els treballadors afectats per ert a mínims, amb un total de 116.584 empleats en suspensió a últim dia de mes. Catalunya també ha registrar un mes històric, ha superat els 3,5 milions d'ocupats i ha baixat dels 370.000 aturats, el millor novembre en 20 anys.

Concretament, l'atur ha baixat a Catalunya en 8.138 persones durant el mes de novembre (-2,15%), després de disminuir a l'octubre un 0,13%, i el nombre total de desocupats s'ha situat en els 369.822. Amb aquestes dades, el Principat ha tancat el millor novembre en 20 anys. Segons ha informat aquest dijous el Ministeri de Treball i Economia Social, l'atur ha baixat en 114.926 persones respecte al novembre de fa un any (-23,71%) a Catalunya. Per sexe, les dones representen el 57,31% dels desocupats a Catalunya aquest mes de novembre, amb un total de 211.947, mentre que els homes suposen el 42,68%, amb 157.875. En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha disminuït en 74.382 persones al novembre (-2,28%), el descens més gran en aquest mes de l'actual sèrie --des del 1996--, fins a un total de 3.182.687. L'atur ha baixat a 15 comunitats autònomes, sobretot, a la Comunitat Valenciana (-30.633), Madrid (-11.477) i Andalusia (-9.162), i ha pujat a les Balears (5.771) i Astúries (647). A Barcelona, 7.518 desocupats menys L'atur ha baixat a la província de Barcelona, amb 7.518 desocupats menys (-2,75%), fins als 266.348; també a Lleida, que n'ha restat 438 al novembre (-2,09%), fins als 20.491; i Girona, amb 194 menys (-0,54%), fins als 35.980. L'única província on han pujat els desocupats és Tarragona, on se n'han afegit 12 més (+0,03%), fins als 47.003. Els serveis lideren la baixada Els serveis han estat el sector que ha liderat la baixada de l'atur a Catalunya aquest mes de novembre, amb 5.566 desocupats menys respecte al mes anterior, seguits per la indústria, amb 954 menys, i el col·lectiu sense ocupació anterior, amb 834 menys. En la construcció, l'atur al novembre ha baixat en 615 desocupats i, en l'agricultura, ha disminuït en 169 persones. Puja la contractació Al novembre s'han registrat 282.472 contractes, la qual cosa suposa una pujada de 19.477 (+7,41%), dels quals 48.828 són indefinits i 233.644 són temporals. D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 16,9% del total dels contractes registrats i els contractes temporals, el 83%.