La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) va explicar ahir en la presentació dels resultats de l’índex de competivitat de les comarques catalanes 2020 que el Berguedà ha d’impulsar polítiques d’habitatge i educació que ajudin a retenir talent a la comarca i, en conseqüència, a millorar la seva posició en l’índex esmentat. En aquest sentit, els empresaris van posar com a exemple una altra comarca central, el Moianès, que en els últims anys està guanyant població i compta amb una oferta educativa potent.

La comarca es troba en la posició numero 34 de 42 comarques en aquest rànquing, amb un descens de 6 posicions respecte a l’any 2019. El responsable de l’estudi, David Moreno, va apuntar que en l’últim any el Berguedà ha presentat millores en la majoria de factors, però que les comarques que es troben en posicions pròximes encara han tingut una dinàmica més positiva. Això explica que hagi estat la comarca que recula més llocs a la classificació, un total de sis.

A part dels factors d’habitatge i educació, Moreno va fer referència també com a element cabdal que el Berguedà aposti per ser un referent en la gestió sostenible dels recursos naturals i paisatgístics. De fet, és el líder en l’indicador de la sostenibilitat mediambiental, en bona part gràcies a la primera posició en reciclatge.

D’altra banda, alguns dels indicadors més negatius pel Berguedà són els de l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial, en què és tercer per la cua, i el d’infraestructura de transport i comunicacions, amb una posició per sobre. «És un gran handicap l’escassa dotació de transport públic i la inversió en xarxa de carreteres és baixa», va alertar Moreno.

A més, també es va posar sobre la taula l’índex de disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica. Tot i que el Berguedà ocupa la posició número 25, des de l’ACEB es va recordar que en aquesta categoria es comptabilitza tot el sòl de les colònies industrials, de manera que la situació real encara és més negativa.

En canvi, la comarca és la tercera de Catalunya que ha patit menys els efectes de la covid-19. En aquest sentit, l’impulsor de l’estudi sosté que el Berguedà guanya posicions en el rànquing durant les etapes expansives, i en perd en èpoques de recessió com durant la pandèmia. Tot i això, Moreno va alertar que no es guanya tot allò que es perd.

Per estimular la millora competitiva, la FEGP va afirmar que és clau la col·laboració públicoprivada. «El territori s’ho comença a creure quan hi han iniciatives alineades entre el sector públic i el privat», va comentar la presidenta de la FEGP, Neus Lloveras. A més, la Federació va destacar que també seria positiu per la comarca que estableixi sinergies amb comarques veïnes del mateix àmbit territorial com el Bages i Osona, que es troben en la part alta del rànquing.

Respecte al pla de reactivació econòmica de l’ACEB, Moreno va comentar que «els eixos de treball coincideixen bastant amb la meva diagnosi». De fet, el president dels empresaris berguedans, Josep Maria Serarols va recordar que el pla s’ha articulat entorn d’aquest estudi l’any 2019.

En l’acte també hi havien representants del teixit social i comercial de la comarca, així com alcaldes, regidors de diferents consistoris i el president del Consell Comarcal.