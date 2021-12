Les matriculacions de turismes han caigut un 18,4% el novembre a Catalunya en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins a 9.355 unitats. El nombre de vehicles venuts entre gener i novembre ha estat de 99.147 unitats, un 8,9% menys en comparació amb el mateix període de 2020. Davant aquest escenari, el sector ha reclamat activar «mesures urgents» per pal·liar la falta de semiconductors i la caiguda de la demanda provocada per la crisi derivada de la pandèmia. «És necessari activar ja una política integral per al sector de l’automoció i mesures àgils, contundent i de gran importància», assegura la directora de comunicació d’ANFAC, Noemí Navas.

Faconauto, per la seva banda, va assenyalar ahir que els compradors han assumit la situació del sector. De fet, l’entitat calcula que s’ha generat una cartera de comandes de més de 100.000 unitats a tot l’Estat que es convertiran en matriculacions el 2022. Per aquest motiu, reclama ajornar la pujada de l’impost de matriculació, prevista per a l’1 de gener, també com una eina per «regularitzar» la situació del mercat i avançar en la renovació del parc. Les vendes de turismes de benzina han caigut un 30,8% a Catalunya, fins a 4.167 unitats, mentre que les matriculacions de vehicles de dièsel han baixat un 46,2% en comparació amb el mateix període de l’any passat, amb 1.080 unitats. En canvi, les vendes de turismes amb resta de combustibles han augmentat un 19,5%, fins a 4.108 unitats. Per altra banda, les matriculacions de vehicles comercials han caigut un 36,4% al novembre, fins a 1.302 unitats. Les vendes han arribat a 18.267 unitats entre gener i novembre, un 12,6% menys en comparació amb el mateix període de 2020. Les vendes de vehicles industrials han caigut un 41% al novembre i han arribat a 273 unitats. En l’acumulat de l’any, aquest tipus de vehicles ha augmentat un 1,9%, fins a 2.919 vehicles. El novembre s’han matriculat també 50 autobusos a Catalunya. Les matriculacions de motocicletes han augmentat un 24,1%, fins a 3.728 unitats. Tot i això, les vendes entre gener i novembre han caigut un 5,7% en comparació amb el mateix període de l’any passat, fins a 41.464 unitats. Les vendes també retrocedeixen al conjunt de l’Estat Les matriculacions de motos i vehicles lleugers a l’Estat han crescut un 24% el novembre, fins a 15.694 vehicles. D’aquests, 13.020 unitats han estat motocicletes; 1.557 unitats, ciclomotors; 405 unitats, tricicles, i 712 unitats, quadricicles. Les matriculacions de turismes han caigut un 12,3% en l’onzè mes de l’any, fins a 66.399 unitats. En comparació amb el mateix mes de 2019, la caiguda arriba al 28,7%.