La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha acusat la Generalitat de problemes tècnics derivats de la implantació del certificat covid a la restauració. L’entitat ha criticat la “improvisació” i la “ineficàcia” de les mesures adoptades i ha assegurat que els bars i restaurants encara no compten amb una eina tecnològica preparada per soportar un volum elevat de sol·licituds i lectures. L’associació ha alertat que aquesta mesura està comportant “molts problemes” als propietaris dels establiments i preveu que aquestes dificultats es mantinguin durant aquesta nit i aquest dissabte.

L’entitat ha assenyalat la Generalitat com a “única responsable d’aquest fracàs” i li ha demanat implementar l’aplicació ‘Liberty Pass’ o qualsevol amb prestacions similars que no es col·lapsi i faciliti la feina a empresaris i usuaris. “El que hem vist les darreres setmanes posa de manifest la incapacitat, la ineficàcia i la inactivitat de la Generalitat durant els mesos que portem de pandèmia a l’hora de desenvolupar i implementar de manera real els avenços científics i tecnològics que fan compatible el desenvolupament de les activitats i la protecció de la salut”, ha lamentat el secretari general de l’entitat, Joaquim Boadas.

Per altra banda, l’associació ha afirmat que l’aplicació d’aquesta mesura a la restauració provoca “inseguretat jurídica” als empresaris, ja que no especifica quin sistema cal utilitzar per validar el certificat covid i emplaça a adreçar-se a la web del Departament de Salut.