El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha expressat aquest divendres el seu desig que la candidatura de Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030 pugui tirar endavant, atès, ha afegit, que es tracta d'un projecte "sostenible" que contribueix a l'equilibri territorial i a la dinamització econòmica i comercial del Pirineu. A més, ha afirmat que aquest "té el suport de la majoria del territori i que no vulnera cap llei urbanística ni d'espais naturals".

"El Pirineu mereix la mateixa oportunitat que va tenir Barcelona el 1992", ha conclòs, tot citant la importància que té per mostrar el patrimoni al món. De tot plegat n'ha parlat a Puigcerdà, on ha presentat el projecte de pressupostos davant d'agents econòmics i socials.

Giró ha explicat que els comptes per a l'any 2022 preveuen invertir 44,1 milions d'euros a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, una xifra que, ha dit, supera en un 3,7% la inversió prevista en el darrer pressupost i "suposa un augment del 83% respecte a la mitjana dels darrers cinc anys". A més, ha continuat, la inversió per habitant s'enfila fins als 611 euros i se situa per sobre del doble de la mitjana al país, raó per la qual el conseller ha afirmat: "Estem en la bona línia per recuperar les passes que en alguns moments de la història recent no es van fer amb la valentia i la velocitat que mereixia aquest territori, que suposa el 46% de la superfície de Catalunya".

El 82% de la inversió prevista a l'Alt Pirineu i a l'Aran es concentra en actuacions vinculades al transport (ferroviari, aeri i per carretera) i a les estacions d'esquí. Aquest percentatge arriba al 89% si es tenen en compte els imports destinats a la millora urbana, a la salut i a les actuacions ambientals. En el cas dels complexos de neu, es preveuen 12,9 milions a les estacions d'esquí de La Molina, Boí Taüll, Espot i Port Ainé.

En carreteres s'invertiran 20,5 milions, en actuacions com ara el condicionament de la C-14 en el tram Organyà-Montan de Tost o la millora de la via ciclista a l'entorn de la C-13 entre el tram de Sort a Rialp.

En matèria de salut, s'invertiran 1,6 milions a l'Hospital del Pallars i al de la Cerdanya, mentre que en l'àmbit del transport aeri i ferroviari cal esmentar, respectivament, els 1,3 milions assignats a l'aeroport de la Seu d’Urgell i els 1,4 milions destinats a obres de la línia Lleida-La Pobla de Segur en el seu tram per la vegueria.