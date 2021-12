La Fira de l’Ocupació del Bages estrenava ahir emplaçament al Museu de la Tècnica de Manresa, i haver fet el canvi de l’Anònima va ser un encert. En la seva quarta edició, la fira presentava una imatge magnífica al matí, quan van passar-hi prop de 400 persones, que van poder parlar amb representants de les divuit empreses participants. Hi havia satisfacció a l’organització, la Cambra de Comerç de Manresa i l’Ajuntament de la ciutat, i també a les empreses, tot i que molts dels perfils dels assistents no s’acabessin d’ajustar a les seves necessitats i que les possibles vacants a les empreses per a la campanya nadalenca estiguin ja a aquestes alçades majoritàriament cobertes.

La fira necessita ajustaments, reconeixia ahir la regidora d’Ocupació, Cristina Cruz, com apropar-se als instituts i afinar la data perquè tingui més utilitat per als departaments de Recursos Humans. En qualsevol cas, la satisfacció entre les parts estava justificada, perquè la fira també va servir per obrir els ulls a desenes de joves que per primer cop s’apropaven al mercat laboral. Uns joves que ho tenen cru: la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, va recordar que Catalunya té els índexs més elevats d’atur juvenil d’Europa, per darrera d’Estònia.

Al matí, la fira, que a més dels estands organitzava diversos tallers en què van participar més de 200 persones, es va omplir d’alumnes de cursos del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO), del programa de Noves Oportunitats que gestiona Ampans i de centres d’acollida de menors. Joves amb poca formació i experiència, il·lusionats per feines de jardineria, a la restauració i al sector de la distribució, ahir ben representat amb empreses com Grup Llobet, Carrefour o BonÀrea. Les seves van ser de les taules que van generar més cues de sol·licitants.

Omar i Suleiman, dos joves migrants del Centre de Protecció Internacional de Berga, es mostraven convençuts que trobarien una oportunitat ahir a Manresa, tot i patir pel seu escàs domini de l’idioma. Joel i Hicham, de Manresa i Balsareny, respectivament, buscaven a la fira informació per a un treball del seu curs de comerç i màrqueting que ofereix Ampans i aprofitaven per conèixer empreses del territori. L’Ivan, també de manresa, està en ple procés de recerca de feina, del sector de l’administració i la comptabilitat. Estudia ADE a la FUB i ahir buscava una oportunitat a Ausa o Deporvillage. Maria Aguilera acompanyava una vintena de joves del programa de Noves Oportunitats d’Ampans, que ahir tenien el primer contacte amb empreses. Lamentaven que per a les ofertes de treball se’ls requerissin condicions que no tenen, com experiència i carnet de conduir. Aguilera explicava que l’objectiu d’ahir, com el del conjunt del programa, és motivar la seva reinserció al sistema educatiu o bé ja l’entrada al mercat laboral.

Mohamed va ocupar un pis de la DGAIA i ara, després d’una estada al sector de l’hostaleria, busca una altra oportunitat. Ausa, ICL o Llobet li semblaven bones destinacions per a algú que exhibia amb orgull un títol de català i experiència també en torneria. De la UPC arribava el Roger, estudiant de Sant Joan de Vilatorrada de tercer d’enginyeria mecànica, que feia cua als estands d’Airtificial, Masats i Avinent, entre d’altres. No era optimista, perquè la resposta en tots els casos era que «potser m’avisaran». Malgrat tot, l’objectiu ahir era «continuar ‘tirant’ currículums».

A les empreses, hi havia el convenciment que ser a la fira importa. «Som una marca del territori i hi hem de ser», explicava Antoni Tachó, directiu d’Ausa. Amb tot, reconeixia que trobar perfils per treballar d’operari al sector del metall «sempre és difícil».

El Grup Llobet assistia ahir a la fira com ho ha fet en les tres edicions precedents. Alba Duarri i Raquel Ramos, del departament de Recursos Humans, lamentaven que l’esdeveniment arribés una mica tard per cobrir llocs de treball de la seva campanya de Nadal. «Agafem currículums ja més en previsió de l’any que ve», deien. Molts dels sol·licitants eren encara menors, explicaven, fet que els limita per a les necessitats de l’empresa, que requereix que el treballador tingui la possibilitat de desplaçar-se de manera autònoma. Amb tot, celebraven la fira. «És una opció per trobar gent, i s’hi ha de ser».

Ahir debutava a la trobada Carrefour, que va enviar dues tècniques de l’equip de selecció de la companyia a Catalunya. Als hípers de Manresa i Sant Fruitós encara hi havia ahir una vintena de places per cobrir per al Nadal. I van recollir una seixantena de currículums. Una de les tècniques, Anna Carbonell, es queixava que «la gent jove no té massa ganes de treballar, avui. Sobretot els caps de setmana».