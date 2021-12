El concessionari oficial d’Opel a la Catalunya Central, Aicamotor Automòbils Pedret s.l., del carrer Sant Cristòfol de Manresa, va tancar portes dimarts passat després de presentar concurs voluntari i una oferta de venda d’unitat productiva.

El servei oficial d’Opel l’ha assumit, des de dimecres passat, Sarauto, concessionari oficial de Peugeot i situat al polígon industrial Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages, que afegeix el servei de la marca alemanya a la zona.

Aicamotor Automòbils Pedret s.l. va obrir portes el mes de gener del 2011 com a concessionari oficial d’Opel a la Catalunya Central. Com explica el fins ara propietari de l’empresa, Jordi Macià-Rosell, «les coses no han anat bé». El setembre passat va presentar un concurs voluntari per liquidar l’empresa i una oferta de venda d’unitat productiva.

L’aturada de l’activitat econòmica per la pandèmia de la covid-19 i la crisi dels semiconductors han afectat de ple el sector de l’automòbil, assegura Macià-Rosell. La caiguda de vendes ha aguditzat la situació d’establiments com el de Manresa.

Macià-Rosell afegia que «no podia fer front als pagaments i he presentat el concurs i una oferta de venda d’unitat productiva per salvar el màxim de llocs de treball».