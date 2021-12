La Cambra de Comerç de Manresa ha convocat una nova edició del tradicional Concurs d’Aparadors de Nadal, que aquest any arriba a la 54a edició. Amb la convocatòria del concurs, l’ens cameral vol animar el comerç de la ciutat a lluir la seva millor cara per aquestes festes, amb aparadors que siguin originals, innovadors i creatius. Amb aquest objectiu, la convocatòria inclou la concessió de dos premis de 300 euros cadascun, un per a l’aparador escollit pel jurat i un altre per al que triï el públic amb els seus vots.

El termini d’inscripcions ja és obert i finalitza el dia 14 de desembre. Hi poden participar tots els comerços de la ciutat de Manresa. Els establiments hauran de tenir l’aparador muntat des del dia de la inscripció fins al 26 de desembre. La participació en el concurs és gratuïta per als comerços. Els ciutadans, que seran els encarregats d’escollir el guanyador del premi del públic amb les seves votacions, hi podran participar mitjançant una aplicació electrònica a la qual es podrà accedir des del codi QR que mostraran els aparadors que estiguin inscrits al concurs. Les votacions del públic s’obriran el 9 de desembre i es tancaran el dia 15 a les 12 de la nit. Entre totes les persones que votin se sortejarà un val de 50 euros per gastar en qualsevol dels comerços participants al concurs. D’altra banda, el lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 17 de desembre, a les 2 del migdia, a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa. L’any passat van participar al Concurs d’Aparadors de Nadal un total de 23 establiments. Els guanyadors van ser la floristeria Brunea (premi del públic) i Culinàrium (premi del jurat). En l’edició de l’any passat, més d’un miler de persones van dipositar el seu vot per decidir el premi del públic.