El grup immobiliari Goodman ha presentat davant la Comissió de Reindustrialització de Nissan un projecte per reconvertir els terrenys de l’automobilística en un gran pol logístic i d’oficines que suposaria una inversió de 550 milions d’euros i generaria 3.200 llocs de treball directes.

L’australiana Goodman, el major grup de propietat immobiliària industrial, se suma així al procés obert per les administracions per trobar un projecte alternatiu que garanteixi l’activitat a les plantes de Nissan després del cessament d’activitat a Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca aquest desembre.

La companyia irromp en la licitació amb un projecte «innovador» que res té a veure amb el sector de l’automoció i que busca convertir els actuals terrenys de Nissan a la Zona Franca en plataformes logístiques modernes i properes a Barcelona. «El pla també contempla el desenvolupament d’espais flexibles, així com centres de dades que reforçaran la posició de Barcelona com a ciutat de referència en l’àmbit de la indústria 4.0», va dir ahir l’empresa. Per a Montcada i Reixac, Goodman aposta per una solució global que integri la indústria amb la logística de distribució urbana.