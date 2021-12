El model de coinnovació posat en marxa per Mercadona compleix una dècada. Abans, el 1993, començava l’estratègia SPB (Sempre Preus Baixos) després d’observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien la màxima qualitat al millor preu possible, sempre en aquest ordre, i no canviaven contínuament el preu. Ha passat el temps i el 2021, l’empresa de supermercats i de venda en línia que aglutina en l’actualitat una xarxa comercial de 1.641 botigues a Espanya i Portugal, assumeix el repte de millorar la qualitat dels seus productes per avançar amb pas ferm. De fet, el president de la companyia, Juan Roig, va reconèixer recentment que «hem pres consciència que tenim una qualitat molt millorable i que hem d’aconseguir una qualitat contundent a uns preus imbatibles».

Per a això, tots els departaments de la companyia, els 95.000 treballadors i els més de 3.000 proveïdors, amb els seus corresponents empleats, en total, més de 600.000 persones, componen el departament de Qualitat de Mercadona, responsable de garantir-la en cada acte de compra i de consum.

El vaixell insígnia de la distribució comercial a Espanya ja disposa de vint centres de coinnovació, repartits en diverses ciutats i províncies d’Espanya i Portugal (Alacant, Barcelona, Còrdova, Granada, Las Palmas, Lisboa, Porto, Sevilla, València i Valladolid), on treballen 150 especialistes de manera transversal per millorar la qualitat dels productes en una cadena de supermercats que ofereix fins a 8.000 referències en els seus lineals de venda al públic. L’últim dels centres oberts és el de Lisboa, on ha invertit 2,2 milions d’euros.

En aquests autèntics laboratoris d’R+D+i Mercadona aplica la seva «estratègia davantal»; és a dir, comparteix amb els clients experiències i costums per traslladar-los després als proveïdors i impulsar una col·laboració directa en l’elaboració dels millors productes. Per a Mercadona, en primer lloc, l’important és que el producte «sigui bo», és a dir, que tingui un bon gust, olor, color i textura. I a més, que «sigui saludable». Que sigui segur per al seu consum, saludable per al cos, sostenible amb el planeta i socialment responsable.

Personal implicat

El 2020, en un temps tan complex i marcat per la incidència del coronavirus, ha arribat a fer 12.500 sessions amb caps (com anomena els seus clients). El personal implicat en aquest procés són els especialistes (responsable que defineix la qualitat, l’assortiment i el preu), els gerents de compres (encarregats de buscar i seleccionar al millor proveïdor) i els proveïdors totaler (els que elaboren i garanteixen que es compleixi la qualitat pactada).

Des de la caserna general, Jarrods, tal com la mercantil presidida per Juan Roig anomena el seu centre d’innovació de Paterna, un espai de 5.700 metres quadrats que reprodueix a escala real un supermercat de la cadena, Mercadona està disposada a revolucionar el mercat del menjar precuinat, entre altres àrees.

Des de les carns fins a les cremes

Allà, l’especialista en rostits carnis, Felipe Soriano, destaca la importància de la millora en tots els aspectes, com en els envasos o en la composició d’ingredients. Recentment ha reformulat les receptes per fer-les més saludables i continua innovant en envasos que aportin més manejabilitat i que, al seu torn, siguin més respectuosos amb el medi ambient.

En un altre àmbit de Jarrods, l’especialista en tractament facial Mari Martínez destaca la feina de renovació de tota la línia de productes facials (inclou cremes, sèrum o tònics, entre altres productes), després de més de dos anys formant-se i treballant diàriament amb el client, el gerent de compres i el proveïdor per redefinir aquest assortiment.

Especialistes

Aquests especialistes destaquen com és d’important «escoltar les observacions i propostes que fan els caps, assistir a fires comercials, formar-se en les seus de proveïdors de productes de perfumeria d’Espanya i altres països». La millora en la línia de tractaments facials ha canalitzat unes 700 proves per posar en pràctica una estratègia d’innovació que defineix en quatre estratègies: aconseguir tractaments complets, ampliar els tipus de textures, millorar la manejabilitat dels envasos i ser sostenible.

Com treballen? Els especialistes, ja sigui a peu de botiga, per canals oficials, veient la venda o analitzant tendències de mercat, entre d’altres, capten que els clients tenen una nova necessitat que Mercadona no li està oferint. Llavors, seleccionen caps enamorats (els que s’interessen per aquests productes perquè els consumeixen habitualment) i en col·laboració amb ells (els porten als centres de coinnovació o fins i tot van a casa seva) defineixen característiques a la recerca del proveïdor especialista, tasca que recau en els gerents de compres.

L’especialista fa les sessions de coinnovació amb els clients i llavors es pren la decisió final: si el producte compleix les expectatives, es posa a la venda a les prestatgeries de Mercadona.