El dia de la Constitució, 6 de desembre, és un festiu que molts aprofiten per fer pont. Però per la proximitat de les festes de Nadal, la majoria de comerços estan oberts. A continuació llistem algunes de les botigues que estan obertes avui. La situació serà similar a la de dimecres, festiu de la Immaculada.

A la capital del Bages, Manresa + Comerç contempla en el seu calendari anual el 6 i el 8 de desembre com dos dels festius que els establiments associats obren portes. Poden haver-hi excepcions, però al centre de Manresa es preveu un dilluns i un dimecres festius amb el comerç amb les persianes obertes.

Els supermercats i hipermercats d'arreu també obriran majoritàriament. Entre ells, per exemple, hi ha els Carrefour de Manresa, Sant Fruitós i Berga (de 9 a 21), Lidl, Aldi, Aki, Fes Mes i Decathlon. Quan a cadenes, treballaran Miró, Zara, Bershka, Júlia, entre d'altres. I també estaran oberts a grans ciutats, a més, El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin, Toys R Us i Worten.

Mercadona, en canvi, no tindrà obert la majoria dels seus establiments aquests 6 i 8 de desembre. Consum, per la seva banda, obrirà els seus supermercats propis (Sant Joan d'en Coll, Bruc, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós) aquest 6 de desembre, però les tancarà el dia 8.

A Berga, a més del Carrefour, també es preveu que bona part del comerç local obri, igual que supermercats com els de Dia, Bon Preu i Clarel.

El 6 i el 8 de desembre als grans centres comercials de Barcelona

La Maquinista: de 9:00 a 21:00

L'Illa Diagonal: de 9:30 a 21:00

Arenas: 9:00 a 21:00

El Triangle: 9:30 a 21:00

Diagonal Mar: 9:00 a 21:00

Gran Via 2: 9.30 a 21:00.