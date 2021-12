José Antonio Martínez Álamo, el directiu que va liderar entre 2005 i 2017 la modernització de l’empresa propietària de les mines del Bages, ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui a Sant Cugat, on residia. Nomenat conseller delegat d’Iberpotash el 2005, tres anys més tard va ser ascendit a president del hòlding ICL Iberia, amb seu a Barcelona, i que aglutina tota l’activitat de la multinacional israeliana a Espanya. Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona, també era diplomat en Alta Direcció per IESE. Entre altres coses, va ser president de la Comissió d’Indústria de Foment del Treball i membre del consell executiu de la Cambra de Comerç de Manresa, de Confedem, del Cercle d’Economia, del Círculo Ecuestre i del patronat del Centre Tecnològic de Manresa.

Sota la seva direcció es va concebre i començar a aplicar el pla Phoenix, que ha suposat un gran salt endavant en les infraestructures de l’empresa.