La Immaculada és el darrer dia que marca la fi del pont de desembre. La proximitat de les festes de Nadal fa que la majoria de cadenes de botigues aixequin la persiana. A continuació llistem algunes de les botigues de grans superfícies que estan obertes avui. La situació serà similar a la de dilluns, festiu de la Constitució. Per la seva banda, la gran majoria d'establiments locals restaran tancats.

A la capital del Bages, Manresa + Comerç contempla en el seu calendari anual el 6 i el 8 de desembre com dos dels festius que els establiments associats obren portes. Poden haver-hi excepcions, però al centre de Manresa es preveu un dimecres festiu amb el comerç amb les persianes obertes.

Els supermercats i hipermercats d'arreu també obriran majoritàriament. Entre ells, per exemple, hi ha els Carrefour de Manresa, Sant Fruitós i Berga (de 9 a 21), Lidl, Aldi, Aki, Fes Més i Decathlon. Quan a cadenes, treballaran Miró, Zara, Bershka, Júlia, entre d'altres. I també estaran oberts a grans ciutats, a més, El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin, Toys R Us i Worten.

Mercadona, en canvi, no tindrà obert la majoria dels seus establiments aquests 8 de desembre. Consum, per la seva banda, tancarà els seus supermercats propis (Sant Joan d'en Coll, Bruc, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós).

A Berga, a més del Carrefour, també es preveu que bona part del comerç local obri, igual que supermercats com els de Dia, Bon Preu i Clarel.

El 8 de desembre als grans centres comercials de Barcelona

La Maquinista: de 9:00 a 21:00

L'Illa Diagonal: de 9:30 a 21:00

Arenas: 9:00 a 21:00

El Triangle: 9:30 a 21:00

Diagonal Mar: 9:00 a 21:00

Gran Via 2: 9.30 a 21:00.