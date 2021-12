La rendibilitat dels pisos de lloguer a Catalunya s’ha situat enguany al 6,3%, per sobre del 6,1% de la mitjana a l’Estat, segons la 8a edició de l’informe «Mercat de lloguer residencial a Espanya 2021», de Servihabitat. La xifra és inferior al 6,8% del 2020, però està per sobre del 5,7% de rendibilitat registrat el 2019 i del 5,6% del 2018. Aquesta caiguda de la rendibilitat –en comparació de l’any passat- respon a l’augment del preu de venda, que retalla el rendiment per als propietaris de l’immoble per la caiguda experimentada per les rendes del lloguer. De fet, el preu del lloguer ha caigut el 6,7% el 2021 a l’Estat, segons Servihabitat: dels 894 euros mensuals de mitjana als 826 euros, per un pis tipus de 80-90 m2.

Aquest progressiu descens és «un símptoma» de l’adequació dels preus de lloguer a la situació econòmica de les famílies, segons la plataforma d’investigació i anàlisi del mercat. La disparitat de rendes de l’habitatge de lloguer té un fort component territorial i les regions que superen la mitjana espanyola presenten una alta densitat de població, segons Servihabitat. La Comunitat de Madrid (1.061 euros), Catalunya (1.022 euros), el País Basc (999 euros) i les Illes Balears (928 euros) són les quatre comunitats autònomes amb unes rendes de lloguer superiors a la mitjana espanyola (826 euros).