La riquesa acumulada pels multimilionaris s’ha disparat enguany pels efectes financers de la crisi de la covid i ha provocat un augment de les desigualtats, en particular amb la meitat més pobra de la població, que només és propietària d’un 2% dels actius.

La riquesa de les 520.000 persones que componen el selecte grup del 0,01% dels més adinerats ha crescut en termes relatius aquest any -marcat per l’efervescència dels mercats financers- fins a representar l’11% del total mundial, destaca el Laboratori de les Desigualtats Mundials a la segona edició del seu informe, publicat ahir. Aquest 0,01% acumulava un 7% de la riquesa el 1995, percentatge que va pujar lleugerament per sobre del llindar del 10% en vigílies de la crisi financera global, que la va reduir al 8% el 2010 abans d’iniciar una tendència a la recuperació que s’ha accelerat enguany, destaquen els autors de l’estudi, coordinat, entre d’altres, pels economistes Thomas Piketty i Gabriel Zucman.

L’evolució és gairebé simètrica quan s’examina el grup dels que tenen més de 1.000 milions de dòlars en béns i actius, que el 1995 eren propietaris del voltant de l’1% de la riquesa mundial, que havia pujat a poc més del 2% el 2020 i ha escalat enguany fins al 3,5%. Si s’amplia una mica més la mostra, l’1% més avantatjat s’ha quedat el 38% de l’increment de la riquesa generada al món entre 1995 i 2021, mentre que el 50% dels més pobres només n’han aconseguit el 2,3%.