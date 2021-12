Seat ha posat en marxa el projecte Diana amb el prototip d’un vehicle per testejar la mobilitat autònoma en un entorn urbà i intel·ligent. El vehicle s’ha creat sobre la base d’un Seat León i està equipat amb cinc sensors lidar, sis càmeres, dotze ultrasons i vuit ordinadors que ofereixen una visió de 360 graus de l’entorn. Al prototip, el conductor cedeix el control al vehicle tot i que el pot recuperar en cas de necessitat. Disposa de tres modalitats: Autonomous Chauffeur, en situacions de trànsit de baixa velocitat en què fa maniobres de d’arrencada i aturada; l’Automated Valet Parking per buscar una plaça d’aparcament i fer la maniobra; i la Summoning, en què recull l’usuari en un punt concret i el trasllada a un destí.

Per ara, Seat ha fet diverses proves a les instal·lacions de Seat a Martorell i, més recentment en circuit urbà tancat i controlat, segons va explicar ahir en un comunicat. Segons l’enginyer R+D de Seat Oriol Mas, tots els elements com càmeres, sensors i ultrasons, entre d’altres, «generen una gran quantitat de dades de l’entorn que es processen en mil·lisegons i s’envien a un mòdul on és la localització». «Així, el cotxe sap on està col·locat, quins obstacles té a l’entorn i si és capaç de decidir on ha d’anar i executar de forma autònoma les accions sobre el volant frens, accelerador i canvi de marxes», va afegir. Des de l’app, el conductor pot sol·licitar el cotxe, que arranca de forma automàtica i es posa al carrer corresponent amb una precisió de centímetres gràcies al sistema de localització en el mapa HD, que permet al vehicle posicionar-se al carril adequat. Quan fa la parada per recollir l’usuari, les portes es desbloquegen soles i s’activen els intermitents per indicar que el vehicle està aturat. A partir d’aquí, el cotxe arranca i si es troba algun obstacle o vianant, frena i reprèn el camí fins a la destinació escollida, on deixa l’usuari i el vehicle busca un aparcament de forma autònoma. De moment, Diana ha aconseguit un autonomia de nivell 3 d’entre 0 i 5 a l’escala de Sistemes Avançats d’Assistència a al Conducció (ADAS). «És important donar robustesa a aquesta tecnologia, continuar desenvolupant-la i testejar la seva robustesa per garantir que el sistema és segur al 100%», segons Mas.