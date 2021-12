La venda de turismes d’ocasió ha crescut el 10,8% interanual al novembre fins als 30.482 vehicles amb un augment derivat de la falta de turismes nous «per la crisi de subministraments».

La patronal ha assenyalat que s’ha canviat la tendència després que el mes d’octubre hi hagués una caiguda del mercat del 10,3%, segons un comunicat emès ahir.

L’acumulat anual de compravendes de turismes d’ocasió fins al novembre s’ha situat en 271.440 unitats, el 10,6% més que durant el mateix període del 2020.

Aquest any s’han venut més turismes usats que nous, en la proporció de 3,3 usats per cada un de nou, mentre que l’any passa, aquesta proporció era de dos usats per un nou.

Respecte al 2019, les compravendes de turismes usats ha baixat el 4,8% i les de nous turismes el 18,5% «pel canvi de comportament del mercat i la falta d’automòbils nous que pateixen els concessionaris».

L’anàlisi del mercat per trams d’edat dels vehicles reflecteix que, més de la meitat de les operacions que s’han protat a terme, són d’automòbils de 10 anys o més d’antiguitat, la qual cosa provoca que «l’envelliment del parc es mantingui perquè els vehicles continuen en circulació».

Les previsions de tancament de l’exercici són que se superarà l’any 2020 per sobre del 12% però que, respecte a l’any 2019, es quedarà «lleugerament per sota».

Aquest mes de novembre, els models de turismes més venuts han estat el Seat Ibiza, amb 1.358 unitats, i el Volkswagen Golf, amb 1.150.

Pel que fa a les furgonetes, el mes de novembre se n’han venut 2.724 unitats, 1.786 a la província de Barcelona; 391 a Girona; 211 a Lleida; i 336 a Tarragona.