El Govern introduirà un paquet d'esmenes en la llei d'acompanyament dels pressupostos per 2022 per reformar el tram autonòmic de l'IRPF amb la finalitat de beneficiar rendes de fins a 35.000 euros bruts anuals (el 80% del total), si bé els canvis tindran especial incidència sobre les rendes baixes, de fins a 17.000 euros.

El Govern introduirà aquests canvis en l'escala autonòmica de l'IRPF -el que li suposarà un minvament de recaptació de 19 milions d'euros- per compensar la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de tombar la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes que va incloure el govern català l'any passat, segons han explicat en una trobada amb periodistes el conseller d'Economia, Jaume Giró.

En concret, el Govern crearà un primer tram de base liquidable fins als 12.450 euros al qual li aplicarà un tipus impositiu del 10,5%. El primer tram arriba actualment fins als 17.707,20 euros i tributa ara al 12%, per la qual cosa el nou tram suposa una rebaixa d'1,5 punts percentuals.El segon tram actual va dels 17.707 als 33.007,20 euros de base liquidable i porta associat un tipus del 14%. Ara el Govern el dividirà en dos, de manera que es crearà un nou tram de 17.707,20 a 21.000 euros, amb un tipus del 14%, i un altre de 21.000 a 33.007,20 euros, al 15%.Així mateix, el tram ja existent dels 33.007,20 als 53.407,20 euros, que tributa al 18,5%, ara ho farà al 18,8%.

El Govern va aprofitar la llei d'acompanyament dels pressupostos de 2020 per elevar el mínim exempt per a contribuents amb rendes més baixes dels 5.500 a 6.015 euros, però el TC va tombar aquesta mesura, que havia de beneficiar unes 200.000 persones amb rendes iguals o inferiors a 12.450 euros, per considerar que la Generalitat no tenia competències per fer-ho.

Extensió de la deducció per lloguer d'habitatge habitual a famílies monoparentals

Un altre canvi que s'introduirà en la llei d'acompanyament serà l'ampliació dels supòsits per deducció per lloguer de l'habitatge habitual a les famílies monoparentals, una mesura que comportarà una pèrdua de recaptació de 3,7 milions per la Generalitat.

Ampliació de les deduccions per naixement o adopció

Així mateix, una família monoparental també podrà deduir-se fins a 300 euros anuals, en lloc dels 150 euros actuals, per naixement o adopció de fill, una mesura que costarà a les arques de la Generalitat 1,1 milions.

Noves exempcions de l'impost al CO2 dels vehicles

D'altra banda, el Govern ampliarà les exempcions a l'impost català a les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànic.Fins ara, quedaven fora de l'impost els contribuents que haguessin patit un robatori del seu vehicle.

Ara també ho estaran aquells contribuents que demanin la baixa del vehicle perquè el volen retirar de circulació de forma temporal, quan lliuren el vehicle a un venedor per a la seva venda o quan venç un contracte d'arrendament de vehicle amb opció de compra.

Canvis en successions

El Govern també inclourà una esmena en l'Impost de Successions i Donacions per assimilar les persones que han estat en règim d'acolliment en una família -ara considerades persones de quart grau- a "familiars de primer grau".

Impost als aliments ultraprocessats

D'altra banda, el Govern s'ha compromès amb els comuns a estudiar la creació a Catalunya d'un impost als aliments ultraprocessats, de manera que la llei d'acompanyament recollirà aquesta voluntat d'estudiar aquesta nova figura tributària, que en tot cas no entraria en vigor el 2022.