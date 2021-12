El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, on seuen els estats membre, han arribat a un acord aquest dijous prorrogar el roaming gratis fins al 2032. La legislació actual expira el juny del 2022 i la nova regulació prolongarà les regles per deu anys més. La normativa revisada ajusta els preus màxims a l'engròs per "garantir que la prestació de serveis d'itinerància al detall a preus nacionals sigui sostenible per als operadors de tota la UE".

L'acord provisional s'ha d'aprovar formalment a l'Eurocambra i al Consell de la UE perquè entri en vigor.