El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que assegurar la fabricació del cotxe elèctric a Catalunya és "un element clau" per a la indústria del país. "Sense cotxes elèctrics no té sentit parlar de fàbriques de bateries", ha comentat aquest dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio.

En aquest sentit, Torrent ha remarcat la importància de donar continuïtat a la plataforma elèctrica de Seat a Martorell, un element que "molts donen per suposat, però que s'ha d'apuntalar". "Seria l'element més arrossegador de la indústria auxiliar", ha dit. Per altra banda, el conseller confia que el fabricant xinès Great Wall Motors (GWM) s'acabi instal·lant als terrenys de Nissan a la Zona Franca malgrat la incògnita dels últims dies.

En la mateixa entrevista, Torrent ha afirmat que els contactes entre representants de les administracions i GWM continuen sent "estrets i habituals" i que els governs català i espanyol han presentat una última oferta per intentar convèncer el fabricant xinès. "És la millor proposta que els podríem fer", ha assegurat, sense entrar en més detalls. El conseller ha comentat que l'opció de GWM per dur a terme la reindustrialització de Nissan segueix sent "la número 1 pel valor afegit que aporta", tot i que també ha reivindicat altres projectes com el 'hub' d'electromobilitat o la proposta de Silence.

"Estem absolutament compromesos i abocats a una resolució que permeti preservar els llocs de treball, però tenim clar que ha de ser un projecte de caràcter industrial i, a ser possible, associat a l'automoció", ha manifestat. Segons el conseller, entre finals d'aquesta setmana i principis de la següent s'haurien de conèixer més detalls sobre la resposta final de GWM. "El 17 de desembre tenim una nova reunió de la mesa de reindustrialització, però abans hauríem de tenir una notícia per a la tranquil·litat de tothom", ha comentat. Tot plegat durant l'últim dia de producció a la línia 1 de la planta de Nissan, on treballen prop de 400 persones.

Malgrat la importància de la indústria dins l'economia catalana, Torrent ha lamentat la "falta de deixadesa" en les polítiques industrials durant els últims anys i ha assegurat que el seu departament està "obsessionat" amb la reindustrialització del país.