El Bages va registrar el mes passat un total de 77.191 afiliacions, el que suposa el 2,8% més que l’any anterior, en ple auge de la pandèmia abans de l’arribada de la vacuna. Amb aquest percentatge, la comarca se situa com la de l’increment més minso entre els territoris amb més població de Catalunya (comarques amb un mínim de 100.000 persones i 40.000 afiliacions). D’aquest grup de les divuit comarques més poblades de Catalunya, la Selva és on es va registrar el major increment interanual (7%), tres punts per sobre de la mitjana catalana (4%). L’Anoia, que també forma part d’aquest grup, va registrar un increment de les afiliacions del 3,9%, just per sota de la mitjana nacional.

En el total de comarques, el Bages només va tenir un increment superior a la Terra Alta, Montsià, Ribera d’Ebre, Garrigues i Pallars Jussà, totes, però amb un nombre total d’afiliacions que no supera les 10.000 (excepte el Montsià, amb 25.000).

Quant al nombre d’afiliats, el Bages també va situar-se a la cua en l’augment interanual, amb el 2,6% més que un any abans, just el mateix percentatge que el Baix Llobregat. A l’Anoia, l’augment va ser del 3,8%, una dècima més que la mitjana nacional (3,7%).

En conjunt, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya a 30 de novembre va augmentar a totes les comarques, fins a un 3,7% respecte de l’any passat, i se situa en 3.352.081 persones, segons dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Les comarques on més van créixer van ser l’Aran (13,3%), l’Alta Ribagorça (8,2%) i la Cerdanya (7,7%).

Les tres amb més població creixen poc

Pel que fa a les tres comarques més poblades, on hi ha més de la meitat del total d’afiliats, han registrat increments per sota la mitjana catalana. Concretament, al Barcelonès la xifra va augmentar un 3,2%, al Vallès Occidental un 2,7% i al Baix Llobregat un 2,6%. D’altra banda, en relació amb l’octubre, la xifra d’afiliats es va mantenir estable, amb una pujada del 0,1% general. Tanmateix, el Bages va registrar un increment superior a aquesta mitjana intermensual, del 0,5%.

Quant als augments intermensuals per comarques, l’augment més important va ser a l’Aran, amb un 4,9% més, seguit de l’Alta Ribagorça, amb un 2,2% més. En altres 19 comarques, es van produir descensos, encapçalades per la Selva (-3,8%), el Baix Empordà (-2,7%) i el Tarragonès (-2,6%).

Al novembre i respecte del mateix període del 2020, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes –amb un 3,9% i 3,5% més, respectivament al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades.

On hi ha més igualtat entre afiliats per sexe és el Barcelonès, on el 51,2% dels afiliats són homes i el 48,8% són dones. En canvi, a la Segarra és on hi ha una proporció més baixa de dones afiliades (41,7%, enfront del 58,3% d’homes), juntament amb la Noguera, el Priorat, les Garrigues i el Pla d’Urgell.