Una seixantena de persones han participat aquest mes de novembre al cicle de webinars «Socialment Compromesos», organitzat per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, i amb la col·laboració de Fundació “la Caixa” i CaixaBank, per donar a conèixer al món empresarial les possibilitats del compromís social, els seus beneficis i les ajudes existents. El cicle de webinars ha volgut millorar les possibilitats d’ocupació dels col·lectius més vulnerables, de les persones en risc d’exclusió social, de les persones amb diversitat funcional i dels joves d’entre 16 i 29 anys i promoure accions empresarials alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb quatre sessions on-line durant quatre dimarts de novembre. Tres de les sessions s’han destinat a promoure les accions de contractació de persones en situació de vulnerabilitat per accedir al món laboral.