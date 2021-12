Les exportacions de vi i cava han crescut un 23,55% en el període de gener a setembre d’aquest 2021 respecte els mateixos mesos de l’any anterior. Ho recullen les dades de Prodeca (Promotora dels Aliments Catalans), avançades ahir a la Taula del Cava. La consellera d’Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va aplaudir aquest augment, que en el cas específic del cava és del 13,8%. D’altra banda, Jordà va celebrar que la nova llei estatal de la Cadena Alimentària fixi que els pagesos no poden cobrar el raïm per sota dels seus costos de producció. La consellera va afegir que la Generalitat «anirà més enllà» i publicarà la mitjana de costos de les principals varietats per incentivar el sector a pagar millor els pagesos arreu.

Durant els tercer trimestre d’aquest 2021, el sector del vi i el cava ha consolidat el creixement d’exportacions iniciat a principis d’any. Si el 2020 el comerç exterior mundial de vi va caure un 7% -per la covid, els aranzels als Estats Units i el Brexit-, enguany registra un increment del 23,55% entre gener i setembre, i se situa com a cinquè sector exportador des de Catalunya. Segons Prodecal facturació del cava ha arribat als 210,74 milions d’euros. Pel que fa al número d’ampolles al mercat exterior, se n’han venut 75,2 milions, xifra que representa un augment del 12,84%. Alemanya, Bèlgica i els Estats Units són els mercats que més acaparen les vendes de cava a l’estranger. Els augments més significatius han estat a mercats menors com Mèxic (+372%), Xina (+320%), República Dominicana (+229%) i Corea del Sud (+137,86%). En el cas dels Estats Units, l’increment de les exportacions de cava ha estat del 49,77%. Per contra, on han caigut més les vendes ha estat a Noruega (-33,07%), al Regne Unit (-27,17%) i a Suïssa (-16,39%), segons el detall de dades a què ha tingut accés l’ACN. Jordà va destacar ahir que les exportacions se situen gairebé a nivells del 2018.