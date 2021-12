La planta de Seat a Martorell marca el 16 de desembre com l'últim dia de producció del 2021 i no tornarà a fabricar fins passades les festes de Nadal, segons ha informat l'automobilística a l'ACN. L'empresa es veu obligada a aturar les tres línies de producció cinc dies abans del previst per la manca de subministraments de xips, que afecta tota la indústria. La companyia ha comunicat als sindicats en una reunió aquest divendres que suspendrà temporalment la feina de la plantilla amb un ERTO durant cinc dies, entre el 17 i el 23 de desembre. La resta del calendari no estava previst treballar i, per tant, no caldrà activar l'expedient. La fàbrica ha patit aturades de producció constants en els últims mesos per l'escassetat de semiconductors.

L'escassetat global de semiconductors ha impedit a l'automobilística entregar l'alta demanda registrada de les marques Seat i Cupra. L'empresa ha assegurat que fabrica el màxim número de vehícles que pot quan disposa de xips i ha recordat que les tres línies de producció de Marotrell van treballar el 7 de desembre i "no van descansar durant el pont". L'aturada comportarà una nova entrada d'empleats a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERTO) que l'empresa té en vigor fins al juny del 2022. Fins ara, hi havia unes 400 persones amb la feina suspesa al dia per reducció de torns. La notícia arriba l'endemà que Volkswagen confirmés que té la intenció que Martorell fabriqui cotxes elèctrics a partir del 2025. La producció adjudicada a Martorell serà de tres models compactes elèctrics de les marques Cupra, Audi i Skoda. L'adjudicació està condicionada a l'arribada dels ajuts públics per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat (PERTE), que ja han rebut llum verda de la Unió Europea. El PERTE també ha de sevir per impulsar la primera giga fàbrica de bateries per a vehicles elèctrics, que el consorci alemany vol tirar endavant. La ubicació d'aquesta planta encara no està tancada, però fonts coneixedores de la negociació l'allunyen de Catalunya. La convocatòria de les bases del PERTE hauria de publicar-se abans de finals d'any, per poder concloure la fase de concurrència competitiva durant el primer trimestre.