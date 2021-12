L’Ajuntament de Manresa, l’associació Gest!, Fundació «la Caixa», la FUB i la UPC van signar ahir el conveni de col·laboració per a la convocatòria de la 5a edició del premi Iniciatives empresarials al Bages. El valor dels premis d’aquesta edició serà de 13.000 euros, dels quals La Caixa, a través de CaixaBank, lliurarà 7.000 euros per premiar els millors projectes empresarials que en aquesta edició s’atorguen en dues línies de dotació de premis: 5.000 euros per al projecte guanyador en activitat iniciada i 2.000 euros per a projectes sense activitat iniciada. A més, hi haurà quatre premis complementaris -dos premis dotats per la FUB i dos per la UPC-. Per part de la FUB hi haurà dos premis de dues beques de 1.500 euros per a estudis de Postgrau/Màster en l’àmbit d’empresa. Per part de la UPC, hi haurà dos ajuts de 1.500 euros per desenvolupar el projecte guanyador, que s’haurà de desenvolupar a les instal·lacions de l’EPSEM.