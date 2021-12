La diversificació al sector industrial serà el tema central de la jornada que es farà a la Cambra aquest dilluns, de 9 a 10.30 del matí. Durant la sessió es presentarà l’estudi «Línies de diversificació en la cadena de valor de l’automoció del Bages», promogut per la Cambra de Manresa i l’Ajuntament de Manresa, i es podrà conèixer l’experiència de tres empreses del territori: Cimec 3D, Condals Group i Control Live, que han ampliat el seu camp d’actuació amb projectes vinculats a sectors com el ferroviari, el mèdic o les energies renovables. La jornada forma part del cicle «L’empresa del demà», inscrit en el projecte Bages TTT, que impulsen l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages per promoure l’ocupació i la reactivació econòmica centrada en la indústria de l’automoció.