El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei de start-ups, que inclou diversos beneficis fiscals per a empreses i emprenedors, com per exemple la deducció del 50% de les inversions de fins a 100.000 euros per a inversors i fundadors davant dels 60.000 euros actuals.

La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, va afirmar en roda de premsa que la Llei forma part de les reformes estructurals «fonamentals per impulsar l’activitat, l’ocupació, el clima de negoci i la recuperació de l’economia».

«El projecte de Llei se suma a una sèrie d’inversions i reformes orientades a fer d’Espanya un país més competitiu», va dir, com el «’Crea i creix’ per a la creació d’empreses i el projecte de Llei concursal» que espera aprovar en setmanes.

La Llei també estableix l’eliminació de la doble cotització a la Seguretat Social durant els tres primers anys per a aquells emprenedors que continuïn treballant per a compte aliè, la reducció dels terminis per a la constitució digital d’una societat, fins als cinc dies, i una finestreta única. Com ja es va avançar fa uns mesos, l’impost de societats caurà del 25% al 15% i l’IRPF per als no residents passarà a ser del 15% des del 25%.

A banda, preveu l’ajornament del pagament d’impostos sense interessos per demora en els dos primers anys d’exercici, segons detallen fonts del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

El text inclou la implantació d’una finestra única, des d’on es podrà habilitar el segell de start-up a les empreses emergents perquè es puguin acollir a les mesures que incorpora el projecte de llei, així com l’accés a l’oficina Espanyola de l’Emprenedoria per accedir a les ajudes i serveis que preveuen diversos ministeris.

Respecte a les stock options, el Govern espanyol eleva el mínim exempt dels 12.000 euros als 50.000 euros. Els rendiments del treball i capital no cotitzaran fins que es liquidin, és a dir, no tributarà quan l’emprenedor rebi les accions ni quan les compri.

A més, la nova llei elimina els aranzels notarials i registrals, de la mateixa manera que elimina els requisits de renovació actual perquè una empresa mantingui la condició de start-up; en les inversions de fins a 100.000 euros s’aplicarà una deducció en les inversions del 50%.