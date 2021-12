Les pimes manufactureres han registrar un augment significatiu de les inversions en capital i dels mecanismes de finançament en els últims 20 anys. Aquesta tendència, però, no s’ha traslladat en un augment del valor afegit brut i del nombre d’empleats, segons un informe de Pimec presentat ahir. La patronal demana «legislar pensant en petit» i fer del creixement empresarial «un repte de país» durant la recuperació econòmica post covid ja que, com més gran és una empresa, més competitiva és. De tots els sectors analitzats, la indústria química és la que millor evoluciona en totes les categories perquè «pensa en mercats grans», va dir el director de l’Observatori de Pimec, Modest Guinjoan.

Catalunya compta amb 22.000 pimes manufactureres, en la línia amb els països europeus petits i més que estats com Dinamarca o Finlàndia. La dimensió mitjana de la pime catalana entre el 1999 i el 2019 és de 12,3 empleats per empresa, una lleugera tendència a créixer. En canvi, la gran empresa manufacturera ha acabat el període amb 691 empleats de mitjana, amb un augment més significatiu. Pel que fa a les vendes, han augmentat «notablement» des del 2011 però la facturació el 2019 era més baixa que a principis de segle. En canvi, el valor de l’immobilitzat per empresa creix, en particular en les petites i mitjanes.