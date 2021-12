La producció industrial a Catalunya durant l’octubre ha caigut un 3,7% respecte al mateix mes de l’any passat. Així, el sector secundari posa punt final a set mesos consecutius a l’alça, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A Catalunya, la davallada s’explica en bona part per una reducció en la fabricació de béns d’equip (-7,9%) i de béns intermedis (-3,4%), tot i que també s’han registrat caigudes en els béns de consum no durador (-2,3%) i l’energia (-1,3%). De fet, els béns de consum durador han sigut l’únic subsector on la producció industrial s’ha incrementat (+4,1%). No obstant això, l’Índex de Producció Industrial (IPI) en l’acumulat de l’exercici ha crescut un 9,2%.