El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) posa en marxa un nou programa de formació professional per a l’ocupació en format dual que, amb una dotació de 17 milions d’euros, vol impulsar projectes formatius i de contractació per a més de 700 persones joves en sectors productius generadors d’ocupació o amb gran mancança de personal qualificat, com l’industrial, l’agroalimentari o les energies renovables. L’objectiu d’aquest programa és formar joves que es troben a l’atur i que en la majoria de casos no disposen d’una qualificació professional. Aquestes persones rebran acompanyament i una formació que els permeti obtenir un certificat de professionalitat, al mateix temps que estan contractats per una empresa durant 12 mesos.

El termini de sol·licitud de les subvencions finalitzarà el 20 de desembre. Les actuacions de formació i contractació es podran allargar fins al març del 2023. El 71% de les persones joves registrades a l’atur no tenen una capacitació professional. Segons dades del passat mes de novembre, un 8% com a màxim tenen estudis primaris i un 63% tenen estudis obligatoris o secundaris, però sense una especialització professional o acadèmica. La convocatòria de subvencions del SOC per al nou programa està dirigida a administracions locals, entitats sense ànim de lucre, gremis, patronals, sindicats i centres de formació especialitzats i acreditats, que hauran de presentar un projecte que inclogui accions d’orientació, formació i contractació laboral. Pel que fa a les persones destinatàries, ho podran ser els i les joves de 16 a 29 anys inscrits al SOC, preferentment sense qualificació professional, i que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 1, 2 o 3. Aquest nou programa forma part del paquet de polítiques actives d’ocupació adreçades específicament als joves que Empresa i Treball executarà entre el 2021 i el 2022 per 216 milions d’euros.