«Només un canvi radical i urgent per part del Govern i clients podria evitar aquest conflicte», assenyalaven a principis de novembre fonts del Comitè Nacional del Transport per Carretera, l’organisme que ha convocat una aturada del sector els dies 20, 21 i 22 de desembre. Una vaga en vigílies nadalenques que fa perillar l’abastiment en les compres d’última hora.

L’elecció de la data no ha estat arbitrària i fonts del sector asseguren que la raó ha estat donar temps al Govern per negociar. «La voluntat de diàleg per part del sector és total i absoluta, per això hem donat tant de termini entre la convocatòria de l’aturada i la seva celebració», assegura Carlos Folchi Tarragona, secretari general de l’Associació General d’Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya (AGTC), encara que en cas de no materialitzar-se les solucions als problemes del sector «serà inevitable l’aturada, ja que no podem continuar treballant amb pèrdues i amb unes condicions duríssimes». Dijous les parts van mantenir una reunió en què es va avançar una mica, però encara no hi ha acord.

A la llista de mesures que reclama el sector per millorar les condicions laborals, n’hi ha quatre en què el secretari general de l’associació catalana posa una prioritat especial: l’escalada del preu de la gasolina, la previsió d’augment dels peatges, el conflicte entre camioners i carregadors i la millora de les infraestructures d’àrees de descans.

«Durant aquest any el preu del combustible, que és la principal matèria primera, ha pujat més d’un 30%», destaca Folchi Tarragona. Tenint en compte que el sector el formen en més d’un 80% autònoms i pimes amb un màxim de 3 vehicles, estan treballant amb pèrdues.

Fins ara els transportistes no tenen capacitat de repercutir aquests increments als seus clients, que solen ser multinacionals o grans operadors logístics. Per això, una de les mesures que demanen aquests professionals és que es fixi per llei la possibilitat de repercutir l’increment del combustible als clients finals.

Per si això no fos poc, el Ministeri de Transport ha anunciat la previsió d’implementar peatges a totes les carreteres espanyoles. Aquest és un altre punt en què les patronals demanen «un acord previ amb el sector abans d’aprovar el pagament per ús d’autovies i autopistes».

Pel que fa a la càrrega i descàrrega, fins ara, la llei deixa en mans de les dues parts la negociació i acaben sent els camioners els que descarreguen la mercaderia. «Tal com s’ha fet a Portugal, demanem que per llei siguin els carregadors els que facin la càrrega i descàrrega dels vehicles i no els transportistes». Finalment, fonts del sector reclamen més àrees de servei i descans i una millora de les infraestructures que ja existeixen.

«Després de donar el millor de nosaltres mateixos confiàvem que el Ministeri de Transport miraria amb uns altres ulls el conjunt de reivindicacions que estem fent des de fa molts anys, però lamentablement no ha estat així», assenyala Folchi Tarragona, que assegura que des del sector senten un «profund abandó» per part de les diferents administracions i en especial pel Ministeri de Transport.

En aquest aspecte, ja al febrer del 2020 es va plantejar un conjunt de mesures per millorar les condicions laborals dels transportistes, «gairebé totes reivindicacions històriques», però no es va arribar a cap acord i es va obligar el sector a convocar una aturada per al juliol del mateix any.

Compromís de mínims

Aquesta aturada es va desconvocar en arribar-se a un compromís de mínims amb el Ministeri, del qual «només s’han aconseguit dur a terme les modificacions legislatives per sancionar els clients morosos dels transportistes, i de tota la resta hem anat d’incompliment en incompliment» , es queixa Folchi Tarragona, i posa com a exemple l’aprovació del pagament per ús de les autovies i autopistes, ja que «ens en vam assabentar pels mitjans de comunicació».