S’ha fet públic aquesta setmana que Manresa rebrà prop de 3 milions d’euros del pressupost total que el Govern espanyol destinarà al sector turístic a compte del Camí Ignasià. El pressupost servirà per actuar al centre d’acolliment de pelegrins a l’antic col·legi de Sant Ignasi; el mirador i el jaciment arqueològic del convent de Sant Cristòfol a la torre de Santa Caterina; a l’itinerari de connexió del Pont Vell amb el transport públic; l’itinerari del Pont Vell a la font de Sant Pau; l’itinerari de la font de Fans a la creu del Tort; l’entorn de la capella de Sant Marc i la Cova; el Pont Nou i el carrer del Balç. Un cop més, es demostra que quan una ciutat disposa de projectes estratègics de qualsevol tipus solen poder-se trobar recursos per finançar-los o cofinançar-los. I tot en benefici de la vida dels ciutadans de la ciutat.

L’any vinent promet ser la culminació d’alguns dels més grans projectes de conservació de patrimoni i de millora urbana i periurbana del centre de Manresa. Cal que ens en felicitem. Però som conscients que alguns projectes no s’hauran acabat el 2022 i per tant caldrà continuar empenyent-los més enllà. És l’obligació de l’administració. Ara bé, crec que hi ha una colla de serrells pendents que depenen de titulars privats i subsidiàriament de responsabilitat pública que acabarien fent el salt qualitatiu a l’esforç de Manresa 2022.

Des de les meves particulars dèries, permetin-me que n’enumeri alguns. Primer pel que fa a l’accessibilitat a patrimoni històric. Comencem per l’accessibilitat a la capella del Rapte, al convent de Santa Clara o a l’ermita de Sant Pau. Tots tres edificis en mans privades i de difícil o impossible accés. Trobo que, com que són béns catalogats d’interès local, haurien de poder-se visitar fàcilment. Una fórmula que ja funciona a l’església de la Salut amb un vestíbul des d’on s’observa l’interior durant el dia; o bé a la capella de Sant Ignasi Malalt, d’obertura diària. Potser caldria establir uns vestíbuls o àrees accessibles als tres edificis per poc que la propietat privada fes un esforç d’entesa amb l’administració. La situació es podria repetir amb l’accés a la sala gòtica de l’Hospital Major de Sant Andreu. Tots aquests llocs ens acabarien donant una visió completa de la Manresa tardogòtica. A aquesta llista s’hi podria afegir l’accés regulat a la torre mirador instal·lada al costat de l’alberg del Carme, antic convent dels carmelitans. És el millor lloc d’observació del centre històric a vista de dron comparable a les maquetes de la Manresa medieval del carrer del Balç o de l’Espai 1522.

Repassant la llista de béns culturals d’interès local del catàleg de patrimoni de Manresa, https://www.manresa.cat/web/menu/4645-proteccio-del-patrimoni-arquitectonic-arqueologic-i-paisatgistic-de-manresa, m’adono que la Séquia només té protecció integral el tram del Guix. Es comprèn que en una infraestructura viva com la Séquia que encara avui reparteix aigua per les zones resistents de regadiu s’hagi d’anar amb cura per tal que no s’impedeixi la utilitat present. Però crec que una obra única d’enginyeria d’aquests tipus potser caldria que tingués una regulació especial que, tot i garantint-ne l’ús actual, la dignifiqués en el seu gran valor històric, en preservés els trams a cel obert i en senyalitzés físicament i en aplicacions electròniques la teranyina de canals i recs secundaris que han donat peu a la configuració de barris i carrers de Manresa. Concretament, del treball de recull patrimonial fet al seu dia per l’historiador Jordi Piñero, se’n va derivar una proposta encarregada per la Fundació La Sèquia en mans de l’Ajuntament que permetria senyalitzar, ara mateix, els trams de la Séquia de Santa Clara i Sant Pau i la de Viladordis, camins d’aigua probablement recorreguts per Ignasi de Loiola.

En segon lloc, hi ha el patrimoni agrari i natural. La presentació recent del Pla Estratègic del Cardener és una passa de gegant pel que fa a l’endreça dels vessants fluvials. Amb tot, em permeto fer una consideració sobre paisatges històrics i que donen la personalitat icònica a la ciutat. L’un són les hortes de terrassa situades entre les Escodines, Balconada i el riu i Sant Pau. Haurien de ser protegides, incentivades i dignificades (fora els somiers fent de tanques), aprofitant la posada en marxa del camí de la font de Fans i la millora del camí/rec entre la Balconada i Sant Pau. L’altre vessant de Santa Caterina/Sant Cristòfol mirat des de la Balconada ens dona un paisatge espectacular d’oliverars, per sort molts de ben conreats. Caldria empènyer els propietaris absentistes a cuidar les feixes abandonades. Finalment, com és que una propietat privada, malgrat els ingents esforços fets per l’Ajuntament, pugui continuar bloquejant el necessari pàrquing per a autobusos a la Cova arran del Pont Vell?