L'economia catalana va créixer un 4,1% interanual en el tercer trimestre, set dècimes més del previst, segons dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El PIB català va incrementar-se un punt i quatre dècimes més que l'economia espanyola durant aquest període (2,7%) i al mateix nivell que la mitjana europea. En termes intertrimestrals, la variació s'ha situat en un 1,3% davant la taxa del 2% de mitjana al conjunt de l'Estat i del 2,1% de la UE-27. L'Idescat destaca que el creixement interanual reflecteix una evolució a l'alça de tots els components de la demanda interna (4,2%). L'arribada de turisme a l'estiu ha provocat que el consum dels estrangers a Catalunya hagi augmentat un 37,8% respecte de l’any anterior.

Pel que fa a la demanda interna, destaca l’augment enregistrat pel consum de les llars (3,2%), que torna a valors més moderats en contrast amb l’extraordinària evolució del trimestre anterior (21,9%), condicionat per la pandèmia. Aquesta tendència s’explica per la millora de les vendes al comerç al detall, la restauració i les activitats turístiques i no ha sigut superior perquè s'ha vist "suavitzada per dos factors que han restat intensitat en aquesta recuperació". En concret, l'Idescat apunta a la reducció de les vendes d’alguns productes com l’automoció, pels problemes de subministraments de les cadenes mundials, i l’increment generalitzat dels preus, que ha restat capacitat de compra a les famílies.

Pel que fa a les exportacions, s'han incrementat un 10% interanual, impulsades per les de béns i serveis que han augmentat un 8,7%, principalment per l’increment de les vendes exteriors d’activitats com la metal·lúrgia, la maquinària i la química, entre d’altres. Tot i això, la branca de producció de vehicles de motor ha experimentat per primer cop una caiguda de les exportacions en l'últim any.En relació amb l’augment de les importacions totals de l’estranger (12,0%), es deu tant per l’increment de les importacions de béns i serveis (12,2%) com per l’evolució del consum dels residents a l’estranger (2,9%).

Des de l’òptica de l’oferta, l'Idescat remarca que l’activitat econòmica s'ha recuperat en tots els sectors entre juliol i setembre. En aquest sentit, la indústria mostra un augment de l’activitat (2,7%), si bé aquest és inferior al creixement del trimestre anterior (17,4%), marcat per la comparativa amb el 2020. Les branques que més han impulsat el sector són les de la química i la metal·lúrgia. En canvi, la producció de vehicles de motor mostra una evolució negativa, coherent amb la reducció que han experimentat les seves exportacions. El sector serveis creix en termes interanuals un 5,3% en el seu conjunt, i consolida una intensa recuperació per segon trimestre consecutiu. Les activitats que experimenten un creixement més gran són el comerç, transport i hostaleria (12%), concretament les del transport aeri, l’hoteleria, la restauració i l’emmagatzematge i activitats afins al transport. Per la seva banda, les branques d’activitats immobiliàries i professionals creixen a una taxa interanual de l’1,8%, amb un important avenç de les activitats de lloguers i relacionades amb l'ocupació, les de publicitat i els serveis jurídics. Finalment, l’administració pública, educació, sanitat i serveis socials manté un creixement d’un 4%.

Per últim, la construcció puja un 0,5% interanual, taxa que contrasta amb els resultats dels tres mesos precedents (21,9%). En canvi, el sector agrari assoleix una variació interanual positiva del 3,2%, que representa una millora respecte de trimestres anteriors.