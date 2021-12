La líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha avançat que en les negociacions dels últims dies han aconseguit incloure als pressupostos 80 milions d'euros per a salut mental i 50 milions d'euros per al dentista públic, entre altres. En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Albiach ha confirmat que donaran suport als pressupostos per al 2022 en la votació final del 23 de desembre. I ha dit que amb "tota probabilitat" aquesta setmana es presentarà l'acord pressupostari amb el Govern. Només falta, segons ha dit, "alguns serrells i afinar la redacció". I ha deixat clar que l'acord s'ha negociat tant amb el Departament de Presidència com amb el Departament d'Economia.

Pel que fa al paper de Junts durant la negociació dels pressupostos, Albiach ha dit que és una formació política "polifònica" i que hi ha sectors d'aquest espai que, si fos per ells, no hi haurà pressupostos a cap institució, ni a Catalunya, ni a Barcelona ni a l'Estat. Però ha deixat clar que els comuns tenen un acord amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que, per tant, tenen un acord "amb tot el Govern"."Em resulta paradoxal que un soci de Govern que en teoria vol que el Govern tingui pressupostos faci provocacions perquè no en tinguem. Nosaltres no caurem en provocacions. Els propers dies presentarem un acord de pressupostos que hem negociat amb Presidència i Economia", ha afegit.

D'altra banda, la líder dels comuns ha explicat que hi havia sectors de Junts que no estaven "còmodes" amb el discurs que va fer el diputat de Junts Joan Canadell en el debat sobre les esmenes a la totalitat als pressupostos. I ha donat a entendre que, fins i tot, alguns es van disculpar per l'actitud de Canadell.Altres aspectes que inclourà l'acord, segons ha explicat Albiach, són 20 milions d'euros més per al Pacte Nacional per a la Indústria, un impost sobre els aliments ultraprocessats com la brioixeria industrial, més recursos per a un acord de mobilitat i una paga extra per al personal de neteja que va treballar en hospitals durant l'esclat de la pandèmia. Preguntada per la partida de 120 milions d'euros que els pressupostos preveuen per a Hard Rock, Albiach ha defensat que el debat no era si Hard Rock sí o no, sinó sobre pressupostos sí o no. Malgrat això, ha dit que el seu grup treballarà al llarg de la legislatura per "enterrar" el projecte que, segons ha dit, correspon a un "model productiu antic" i "genera problemes d'addicions".