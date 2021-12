El Centre de Formació Pràctica de Manresa busca joves i empreses que vulguin formar part del nou projecte que s’iniciarà en breu i que pretén recuperar la figura de l’aprenent en empreses industrials. El projecte permetrà que els joves es formin durant un any treballant en una empresa, amb el salari subvencionat, sense suposar cap cost per a l’empresa.

Recuperar la figura de l’aprenent ha estat una demanda històrica del teixit empresarial i molt especialment del sector industrial, que sovint té dificultats per trobar els professionals adequats.

El projecte s’inscriu en el nou programa de formació professional dual per a l’ocupació que va presentar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) a finals de la setmana passada i que, amb una dotació de 17 milions d’euros, vol impulsar projectes formatius i de contractació per a més de 700 persones joves en sectors productius generadors d’ocupació o amb gran mancança de personal qualificat, com l’industrial, l’agroalimentari o les energies renovables.

L’objectiu del programa és qualificar a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge a persones joves que es troben a l’atur i que en la majoria de casos no disposen d’una qualificació professional. Aquests joves rebran acompanyament i una formació que els permeti obtenir un certificat de professionalitat, al mateix temps que estan contractats per una empresa durant 12 mesos. El71% de les persones joves registrades a l’atur no tenen una capacitació professional.

El projecte que desenvoluparà el CFP es portarà a terme a través d’un curs de certificat de professionalitat en Mecanització per arrencament de ferritja que es farà en modalitat dual.

En aquest moment, el CFP està fent la selecció de les empreses candidates a participar en el projecte. Quant als alumnes, el CFP busca joves d’entre 18 i 29 anys que vulguin aprendre Mecanització per arrencament de ferritja. Les persones interessades en el programa rebran una formació a mida prèvia abans d’entrar-hi.