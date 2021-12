Després d’haver-se hagut d’ajornar a causa de la pandèmia, finalment ja hi ha dates fixades al calendari per celebrar l’onzena edició de la fira internacional Maqpaper d’Igualada: el 19 i 20 d’octubre del 2022. La fira es farà de manera presencial al recinte modernista L’Escorxador d’Igualada. L’entitat organitzadora, Fira d’Igualada, ha escollit aquestes dates perquè preveu que ja no hi haurà restriccions aèries per a aquells expositors internacionals que volen acudir al certamen, i que la fira es podrà celebrar amb total seguretat per als assistents.

Fira d’Igualada es va veure obligada a cancel·lar l’edició de Maqpaper que s’havia de celebrar el juny del 2020 i a ajornar la del 2021 prevista per a l’abril fins al mes d’octubre a causa de les mesures sanitàries. Finalment, doncs, es podrà celebrar d’aquí a deu mesos amb la mateixa temàtica prevista com a eix central: la substitució del plàstic pel paper, un dels principals reptes mediambientals que té la indústria i que ha esdevingut una gran oportunitat per al sector paperer, com recorda l’organització del certamen, «ja que paper i cartró són els materials que millor poden substituir el plàstic en els usos quotidians». «Del plàstic al paper» és l’eslògan del certamen que reunirà a Igualada les principals empreses subministradores de la indústria de la cel·lulosa, el paper i el cartró ondulat d’arreu de l’Estat. Entre els expositors hi haurà empreses de maquinària, accessoris, vestidures, productes químics, tintes, tallers, enginyeria i medi ambient, i entre els visitants hi haurà l’assistència de responsables de producció, qualitat i laboratori de les principals indústries del sector de diversos països europeus.