Els sindicats de Nissan a Barcelona van exigir ahir un últim esforç al Govern central i a la Generalitat per garantir les ocupacions en joc després de la renúncia de la xinesa Great Wall Motors (GWM), i van demanar una reflexió sobre què ha fallat per no haver pogut retenir aquesta inversió.

Després que el gegant xinès de l’automoció retirés dilluns de manera definitiva la seva candidatura per a la reindustrialització, els treballadors van aturar una hora la producció per debatre en assemblea la situació en la qual es troben: sense un projecte concret quan ja han començat a rebre les cartes d’acomiadament i a escassos quinze dies que Nissan tanqui les seves plantes. «La moral està molt baixa. La notícia ha causat molt impacte en la plantilla. Les últimes declaracions del Govern central i la Generalitat havien generat confiança i havien creat falses expectatives», va explicar a EFE el secretari general de CCOO en Nissan, Miguel Ángel Boiza. Boiza, que va recordar que el projecte de la xinesa GWM era la prioritat de la comissió de reindustrialització, va alertar que «ara anem justos de temps» i «ja segurament caldrà anar al mes de gener» per poder tenir una alternativa per substituir Nissan, que el 31 de desembre abandona les seves plantes.