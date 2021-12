La transformació profunda del sector de l’automoció, del qual té una gran dependència el metall bagenc, suposa un risc per a la competitivitat de les empreses locals. Així ho entenen el sector i també la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Manresa, que han impulsat un estudi, elaborat per la mateixa Cambra dins del programa Bages TTT, que fa prospectiva sobre quins són els àmbits potencials en què pugui diversificar la seva producció les empreses bagenques que avui treballen plenament per a l’automoció.

El treball, titulat explícitament «Línies de diversificació en la cadena de valor de l’automoció del Bages», i que va ser presentat dilluns a la Cambra manresana, identifica tres sectors perquè la indústria comarcal fixi el seu horitzó de futur: les tecnologies mèdiques i sanitàries, el ferroviari i les energies renovables. L’estudi identifica 216 empreses que operen a la comarca vinculades al sector de l’automoció: 66 proveïdors de matèries primeres; 6 proveïdors de peces; 7 proveïdors de components; 11 fabricants d’equips, mòduls i sistemes; 1 fabricant d’automòbils; i 125 concessionaris i tallers postvenda. El treball recorda que diverses d’aquestes empreses pertanyen a multinacionals amb centres de decisió fora del territori, tot i que la majoria són pimes locals. Són aquestes les que afronten un enorme repte de futur en un entorn d’irrupció del vehicle elèctric, de noves tecnologies, de desenvolupament de materials més lleugers i del canvi d’usos i tendències dels usuaris de l’automoció. «La indústria», apunta l’estudi, «està encarant una reconversió que no és només tecnològica sinó de model de negoci. La centralitat del negoci tendeix a desplaçar-se de la producció en massa de vehicles de motor cap al proveïment de serveis de mobilitat». En aquest context, el treball anima les empreses industrials del Bages associades al sector de l’automoció a diversificar, un procés que implica, diu l’estudi, «nous coneixements, noves tècniques i noves instal·lacions, així com canvis en l’estructura organitzativa, processos de direcció i sistemes de gestió de l’empresa». Una profunda transformació per a la qual el treball recomana fixar l’horitzó en tres sectors (mèdic, ferroviari i les renovables) de gran creixement, amb un ampli recorregut comercial i amb moltes possibilitats de negoci global, oimés en el context de lluita contra l’escalfament del planeta i en plena amenaça vírica. L’estudi anima les empreses a treballar la fidelització, la internacionalització i aprofitar el coneixement que ja tenen els seus clients. També alerta que en tots aquests sectors ja hi ha competidors ben posicionats, molts dels quals amb dècades d’experiència. Per a les empreses que vulguin iniciar un procés de diversificació, els recomana començar amb peces poc complexes i buscar el suport de centres tecnològics, universitats o altres empreses subcontractistes, així com dels programes d’ajut que ofereixen les administracions i les Cambres de Comerç. Tres exemples locals d’èxit de diversificació En la presentació es va explicar l’experiència de tres empreses bagenques que ja estan en reeixits projectes de diversificació. Es tracta de Cimec 3D, que ha evolucionat de la mecanització a la impressió 3D i a la fabricació d’impressores 3D; Condals Group, que ja treballa per al sector ferroviari, entre d’altres; i Control Live, una nova empresa que dissenya productes sanitaris d’alta tecnologia.