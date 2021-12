En una elecció tan important com és la compra d’una vivenda, és fonamental tenir clar en quins aspectes hem de fixar-nos per poder prendre una decisió eficient i respectuosa amb l’entorn.

Conscients d’aquesta preocupació, però també de la dificultat de conèixer els requisits per elegir una vivenda sostenible, els experts d’Habitat Inmobiliaria, promotora amb més de 68 anys d’història i més de 60.000 vivendes entregades, ofereixen una sèrie de consells per ajudar-nos a prendre aquesta decisió.

Per això, ens proposen sis punts en els quals hem de fixar-nos quan elegim la nostra futura llar i així, prendre una decisió conscient en matèria d’eficiència i responsabilitat mediambiental:

1. Energies renovables

El primer punt per elegir una vivenda sostenible i respectuosa amb l’entorn és el fet que utilitzi energies renovables. És a dir, aquelles que procedeixen de fonts naturals i que mai s’esgoten, com poden ser l’eòlica o solar. D’aquesta manera, solucions com els panells solars tèrmics o fotovoltaics, recuperadors de calor o sistemes d’aerotèrmia són, entre altres, solucions sostenibles per produir l’energia de la llar.

2. Edificis NZEB o de Consum Gairebé Nul

A l’hora de comprar una vivenda d’obra nova, és necessari també buscar que l’edifici hagi sigut construït sota criteris bioclimàtics NZEB (Nearly Zero Energy Building), és a dir, que sigui un edifici amb un consum d’energia gairebé nul.

Aquests edificis estan dissenyats per maximitzar l’eficiència energètica, de tal manera que el consum d’energia final és molt reduït. Així, a més d’ajudar l’entorn, també hi haurà un important estalvi en costos per a tots els seus residents.

3. Un bon aïllament, clau

L’aïllament és un aspecte fonamental a tots els nivells, des de la sostenibilitat fins al confort, passant per l’estalvi energètic (amb el conseqüent estalvi econòmic que suposa comptar amb una vivenda ben aïllada).

Per exemple, un correcte disseny de la façana permet reduir els ponts tèrmics entre l’exterior i l’interior de la vivenda, de tal manera que es manté la temperatura de confort dins de la llar i es redueix la necessitat de consumir més electricitat i gas. A més, els sistemes de façana o la fusteria són claus per afavorir la reducció del consum d’energia, una de les principals causes de contaminació i de l’efecte hivernacle.

4. Materials sostenibles

Una altra de les recomanacions dels experts és apostar per materials sostenibles. Per exemple, en el cas d’Habitat Inmobiliaria, les vivendes compten, entre altres, amb pintures ecològiques que permeten regularitzar la humitat i són baixes en compostos orgànics volàtils COV, cosa que millora la qualitat de l’aire de la vivenda. A més, és important la recerca de materials amb baixa petjada de carboni com fa la promotora.

5. La sostenibilitat, també a les zones comunes

Una de les característiques més demanades pels compradors en l’actualitat són les zones comunes. I és que després del confinament i passar tant de temps a les nostres cases, poder comptar amb jardins o piscina, suposa tot un benefici per a aquells que busquen una nova vivenda.

Però s’ha de tenir en compte que, per norma general, les zones comunes demanen un important consum de recursos, raó per la qual la sostenibilitat també ha d’estar molt present en aquestes àrees. Comptar amb espècies de plantes autòctones, mobiliari realitzat amb materials sostenibles o apostar per la reutilització d’aigua per al reg són només tres dels exemples inclosos a la Guia Verda d’Habitat Inmobiliaria que permet comptar amb espais comuns sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

6. Els segells i les certificacions, una garantia de bona feina en les promocions

El fet que una promoció disposi d’un distintiu o segell que acrediti les seves característiques, suposa una garantia per als compradors, ja que poden constatar que compleixen una sèrie de paràmetres que han sigut revisats per un agent extern i independent.

Així, per exemple, en el cas d’Habitat Inmobiliaria les seves promocions compten amb el Segell Spatium de Promoció Segura i Saludable, que avala les característiques d’“excepcionalitat” de les seves vivendes en relació amb la salut, seguretat i benestar a la llar.

