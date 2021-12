El preu de la llum a l'Estat marcarà un nou rècord històric aquest dijous. Per primera vegada, el preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista superarà la barrera dels 300 euros per MWh, situant-se en els 302,48 euros MWh, segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). L'import és un 3,7% més alt que aquest dimecres, el dia que fins ara ostentava el rècord. En les hores de més demanda, l'electricitat es pagarà a 345 euros per MWh, una xifra sense precedents i que supera àmpliament el pic de 320 euros registrat entre les nou i les deu de la nit de dimarts passat. De fet, en les franges horàries on es preveu un menor consum, la llum es pagarà a més de 250 euros per MWh.

L'escala de preus es produeix en un context d'encariment dels drets d'emissió de CO2 en l'àmbit global i pocs dies després que el govern alemany decidís posposar la posada en marxa del gasoducte Nord Stream 2 –que ha de transportar gas des de Rússia fins a l'Europa central- per qüestions de seguretat.Davant aquesta situació, el govern espanyol ha anunciat aquest mateix dimecres que prorrogarà la rebaixa d'impostos de la factura de la llum durant el primer trimestre de 2022, una mesura que inicialment s'havia de deixar d'aplicar a finals d'aquest any. Així, l'executiu mantindrà la rebaixa de l'IVA de la llum del 21% al 10%, la reducció del 5,1% al 0,5% de l'impost especial de l'electricitat i la suspensió del tribut sobre el valor de producció d'energia elèctrica, del 7%. De fet, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ja va apuntar aquest dimarts després del Consell de Ministres que el govern espanyol estava estudiant l'aplicació de mesures fiscals per pal·liar l'augment del preu de la llum.L'encariment de l'electricitat només afecta els consumidors acollits a la tarifa PVPC, coneguda també com a tarifa regulada, una tarifa contractada per aproximadament un 40% de les famílies a l'Estat. Pel que fa als clients que tenen una tarifa contractada al mercat lliure, aquests paguen un import fix cada mes.