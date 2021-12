La família Roqueta, propietària del grup Roqueta Origen, que integra quatre cellers, és citada en un article del Financial Times que explica la relació de les escoles de negoci i les empreses familiars. El rotatiu econòmic relata el pas de Ramon Roqueta, actual conseller delegat del grup i que ha dut la cinquena generació familiar a la direcció de l’empresa, per l’escola de negoci IESE en una formació específica per a aquesta tipoloia d’empreses. El Financial Times aprofita l’exemple dels Roqueta per explicar com altres escoles de negoci «estan emulant Iese llançant cursos que se centren en les necessitats de les empreses familiars, que tendeixen a tenir una visió a llarg termini de les inversions en lloc de perseguir els rendiments trimestrals». L’article fa una llarga repassada històrica del celler Roqueta i de la formació de Ramon Roqueta, que assegura en la peça que «no només es tracta de fer vi, sinó de vendre’l i rendibilitzar el negoci».