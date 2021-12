Seat ha inaugurat a la planta de Martorell el seu únic centre d'innovació i desenvolupament de les bateries a Europa fora d'Alemanya. Amb més de 1.500 metres quadrats, l'anomenat Test Center Energy té capacitat per fer més de 6.000 testos a l'any per assegurar un rendiment òptim dels vehicles elèctrics i híbrids de les diferents marques del grup Volkswagen.

L'espai ha requerit una inversió de més de 7 milions d'euros i està en funcionament des del final de l'estiu, amb una vintena de treballadors a càrrec de les proves. Es tracta del primer centre a l'Estat, i el cinquè del món. El grup Volkswagen també té centres d'aquestes característiques a la Xina i als Estats Units.

El funcionament

Les instal·lacions s'utilitzaran per a fer assaigs en diferents espais per provar cel·les, les piles de les bateries; els mòduls, que són agrupacions de diferents cel·les interconnectades dins d'una carcassa i la bateria sencera, ja sigui per cotxe elèctric o híbrid.

Dins l'espai, hi ha unes cambres climàtiques per sotmetre les bateries a temperatures extremes –entre -25 graus fins als 55 graus– i veure el seu comportament.

A més, hi ha un taller dissenyat i equipat per realitzar testos en vehicles electrificats amb capacitat per treballar fins amb vuit cotxes a la vegada. En aquest espai és on es fan les proves del sistema d'energia, d'integració de les funcions electròniques i de seguretat de l'alt voltatge. En aquest últim segment es fan fins a 1.750 test per projecte a l'any.

En total, disposen d'una capacitat de proves d'1,3 megawatts, una potència equivalent a la que necessiten 350 cases per tenir tots els equipaments elèctrics encesos a la vegada, ha dit el vicepresident d'I+D de Seat, Werner Tietz.

El Test Center Energy té capacitat per fer fins a 6.000 anàlisis completes de validació de les funcions relacionades amb el sistema d'alt voltatge, tant en el comportament general de la bateria, com en la càrrega com amb la seguretat. Les bateries, que són el producte final format per diferents mòduls, se sotmeten a una mitjana de més de 17.500 hores de proves amb l'objectiu de garantir un rendiment òptim del vehicle.

El projecte forma part de l'estratègia per electrificar la planta de Seat a Martorell i per convertir l'Estat en un hub d'electormobilitat. "La posada en funcionament d'aquest centre és una magnífica notícia no només per electrificar la companyia, sinó també perquè ens permetrà situar-nos com a referents del desenvolupament de solucions per l'electromobilitat sostenible", ha dit Tietz.