El Departament d'Empresa i Treball i l'Institut Català de Finances (ICF) han impulsat diferents línies de crèdit per 100 milions d'euros amb l'objectiu d'oferir finançament a les empreses afectades per la crisi de subministraments i les primeres matèries. En termes generals, les diferents línies de finançament compten amb un termini de cinc anys, sent el primer any de carència, segons ha informat aquest dijous el Govern en un comunicat. Alhora, en els casos que es consideri necessari, les propostes de finançament podran comptar amb un ajut en forma de garantia de fins al 80% per part del Departament d'Empresa i Treball. Els préstecs es poden sol·licitar de forma telemàtica a través de la web de l'ICF.

L'acord s'emmarca en el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, que té com a objectiu "definir les actuacions que permetin a la indústria fer un salt endavant en competitivitat i superar els reptes de la sostenibilitat i la digitalització". En aquest sentit, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha subratllat que aquestes línies de finançament "han de preservar la recuperació econòmica aconseguida i garantir la solvència dels projectes empresarials afectats".Per altra banda, el conseller delegat de l'ICF, Jordi Òliva, ha explicat que la plataforma "possibilitarà una millor gestió de les necessitats de les empreses relacionades amb la crisi de subministraments i matèries primeres".