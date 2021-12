Enginyeries, empreses que assessoren en l’obtenció d’ajudes públiques i moltes companyies tenien el dia d’ahir marcat en el calendari. S’obria una convocatòria de subvencions a la instal·lació de projectes fotovoltaics d’autoconsum llargament esperada pel sector. Des de primera hora, la web on s’havia de presentar la sol·licitud es va col·lapsar. Es repetia així un problema que ja es va donar recentment amb la web de Salut per descarregar el certificat covid, o fa alguns mesos amb les ajudes als autònoms.

Davant l’encariment del preu de l’energia, la instal·lació de fotovoltaica d’autoconsum ha esdevingut una prioritat per a moltes empreses. L’elevada demanda, i una oferta més reduïda per la crisi de subministrament global, també ha encarit alguns materials. Les línies d’ajut que ha posat en marxa l’Institut Català de l’Energia abasten diverses àrees: autoconsum renovable en sector serveis, autoconsum renovable en altres sectors productius, incorporació d’emmagatzematge per a autoconsums renovables existents, autoconsum renovable als sectors residencial, administracions i tercer sector, i renovables tèrmiques en sector residencial. La intenció de la Generalitat és incrementar la dotació d’aquestes programes gràcies als fons europeus.