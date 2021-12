Els treballadors del SEPE han detectat incidències en el pagament de les prestacions a la demarcació de Barcelona per un "problema tècnic" en el traspàs de la nova pròrroga dels expedients temporals, que començava a aplicar-se l'1 de novembre. Segons ha avançat 'El Periódico', l'afectació arribaria a unes 7.000 persones. El president de la junta de personal de funcionaris de l'Estat a la demarcació barcelonina i treballador del SEPE, Miguel Ángel Garcia, ha confirmat a l'ACN que l'error ha afectat "totes les empreses que estiguin en ERTO i han demanat dies d'atur el novembre". En canvi, el Ministeri de Treball limita la problemàtica a "una incidència tècnica puntual" i diu que en cap cas ha deixat sense cobrar l'atur a milers de persones.

El Ministeri puntualitza "el nombre d'afectats no arriba a 1.000" i afegeix que "va ser un problema puntual i tècnic que ja està resolt". "En aquests casos concrets s'abonarà en la propera nòmina la quantitat deguda", ha comentat a l'ACN un portaveu del ministeri que dirigeix Yolanda Díaz.

Els sindicats, però, asseguren que la problemàtica és generalitzada a Barcelona i expliquen que la incidència va iniciar-se quan es van començar a mecanitzar les pròrrogues dels ERTO. A partir de l'1 de novembre, els funcionaris de l'organisme primer havien de tramitar les sol·licituds col·lectives de les empreses que volen mantenir un expedient i després pagar als treballadors que haurien de cobrar l'atur. "En algun d'aquests dos passos hi ha hagut un problema informàtic", ha explicat Miguel Àngel Garcia, delegat de la CGT al SEPE de Barcelona. Garcia ha dit que "els rebuts que s'estaven emetent no eren ni molt menys correctes" i, per tant, es va deixar de tramitar-los fins a solucionar-ho.

Encara que s'està treballant a resoldre el problema, "no està clar" que els afectats puguin cobrar la nòmina al gener, ja que "el mes de desembre és el pitjor perquè passi una cosa així perquè és el que menys dies laborables té", ha afegit Garcia.

Segons 'El Periódico', hotels com el Sofia, el Juan Carlos I, l'Hesperia o l'Exo serien alguns dels principals damnificats, així com la firma de serveis de restauració Areas.