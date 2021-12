Nissan cessa avui a la seva producció a Barcelona, un punt final a la trajectòria històrica de la marca automobilística a Catalunya que arriba en un moment delicat per al procés de reindustrialització després de la retirada de l’opció preferida per donar nova vida als tres centres de la companyia.

La línia 1 de la planta de Zona Franca, on es produïa la furgoneta elèctrica e-NV200, va estar activa per última vegada dijous passat, i avui sortirà l’últim vehicle de la 2, en la que s’acobla la pick up Navara. El centre de Montcada i Reixac va tancar ja divendres passat, i el de Sant Andreu de la Barca va produir ahir els seus últims bastidors.

Els treballadors se’n van a casa amb un permís retribuït fins al 31 de desembre, data en què es farà efectiva la seva baixa de la companyia, el dia fixat per al cessament definitiu de l’activitat de Nissan a Barcelona.

Per al record i els llibres d’història quedaran els 42 anys de vinculació de Nissan amb la capital catalana, on va començar a fabricar vehicles el 1979, després d’aconseguir una participació minoritària en Motor Ibèrica. El 1982, la multinacional nipona va prendre el control de la companyia i va canviar la seva denominació per Nissan Motor Ibèrica i es va centrar en el sector de camions, furgonetes i cotxes.