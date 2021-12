El preu de la llum a l’Estat marcarà un nou rècord històric avui. Per primera vegada, el preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista superarà la barrera dels 300 euros per MWh, i se situarà en els 302,48 euros MWh, segons l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). L’import és un 3,7% més alt que ahir, el dia que fins ara ostentava el rècord. En les hores de més demanda, l’electricitat es pagarà a 345 euros per MWh, una xifra sense precedents i que supera àmpliament el pic de 320 euros registrat entre les nou i les deu de la nit de dimarts passat. De fet, en les franges horàries on es preveu un menor consum, la llum es pagarà a més de 250 euros per MWh.

L’hora en què serà més cara la llum serà de vuit a nou del vespre, quan el preu de l’electricitat serà de 345 euros per MWh. També destaca la franja horària de set a vuit del vespre, amb un import de 340,99 euros per MWh. La franja horària més barata haurà estat de quatre a cinc de la matinada.