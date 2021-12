Pagar pel manteniment d’un compte bancari. Aquesta és la decisió que han adoptat alguns bancs que cobren aquest mes una comissió als seus clients menys vinculats a les entitats. La idea principal és fidelitzar encara més els seus clients, de manera que els que tinguin menys vinculació, és a dir aquells sense ingressos o nòmines domiciliades, per exemple, hagin de pagar un extra més elevat pel manteniment dels seus comptes bancaris.

El Santander, el BBVA, el Sabadell, Unicaja i ING són algunes de les entitats que aquest mes apliquen recàrrecs que ronden una mitjana de 15 euros mensuals. El banc Santander cobra mensualment 20 euros per als clients que no tinguin domiciliada una nòmina, una pensió d’almenys 300 euros o una prestació d’atur de, mínim, 600 euros. També s’aplica el cobrament als usuaris que utilitzin la seva targeta menys de sis vegades al mes o no tinguin domiciliats tres rebuts al compte.

Des del 15 de setembre, el BBVA aplica la seva comissió trimestral de fins a 40 euros als clients que no assumeixin les condicions del programa Adeu Comissions. En cas de no complir els requisits, aquells adherits al compte Va Amb Tu també hauran d’afrontar un pagament que es cobra al març, juny, setembre i desembre.

Per evitar aquesta comissió, que ascendeix fins als 160 euros anuals, és necessari domiciliar, almenys, una nòmina de com a mínim 800 euros mensuals, una pensió de 300 euros o una prestació d’atur de com a mínim 300 euros al mes. També serà necessari fer fins a set pagaments amb la targeta de crèdit BBVA en els últims quatre mesos o tenir almenys cinc rebuts domiciliats.

El Sabadell ingressa cada tres mesos 30 euros dels seus clients que no tinguin domiciliat qualsevol ingrés superior als 600 euros mensuals. A més, també s’han de realitzar operacions a l’any per un valor de 1.200 euros o utilitzar la targeta dues vegades al mes.

Igual com les comissions del Banc Sabadell, les d’Unicaja arriben trimestralment amb un valor total de 30 euros. Per deslliurar-se’n n’hi ha prou amb tenir una nòmina, prestació o pensió superior a 600 euros i fer dos moviments amb la targeta de crèdit o dèbit dues vegades al mes o moure més de 1.200 euros a l’any en diferents operacions.

Per norma general, els clients d’ING no paguen comissions, però des de l’any passat, aquells que tinguin un saldo superior a 30.000 euros al Compte Taronja sí que hauran de pagar 10 euros mensuals pel manteniment del compte.