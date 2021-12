Sant Fruitós de Bages va celebrar ahir al vespre, a la sala la Fàbrica del monestir de Sant Benet, la quarta edició de la Nit Empresarial, en què es van reconèixer els mèrits i trajectòries de diverses empreses i empresaris locals. A l’acte, que va aplegar prop d’un centenar de persones, hi va assistir, entre d’altres, Ricard Font, secretari general del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, a més de representants de delegacions territorials de la Generalitat a la Catalunya central i altres representants institucionals del territori.

Durant els parlaments, l’alcadessa, Àdria Mazcuñan, Font i Teresa Clotet, directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a la Catalunya Central, van reconèixer la tasca de les empreses per impulsar el país i el territori i van assegurar que poden comptar amb el suport de les administracions.

La llista dels premis

El guardó pels 25 anys d’activitat va ser per al bar El Último de la Fila, el bar restaurant Cal Pitu, Itel, Eix Motor, Instal·lacions i Manteniments Elèctrics Solé SL, Capatest SL, Comercial Tèxtil Sánchez de Cornellà SA i Produccions Culturals Transversal SL. El reconeixement als 50 anys el van rebre Prat-Homs Sabaters, Sanmartí Serveis d’Automoció SL, Escola Paidos Cooperativa i Llibreria Ferrer. En el seu centenari va ser guardonat Pintura Industrial Mestres.

El premi a la consolidació d’una empresa de menys de cinc anys va ser per a Olga Perruqueria i Sasinox, mentre que el premi a la solidaritat i responsabilitat social el van rebre Molsa Econaturalis i Tecnoconverting Ingenieria SL. El premi a la innovació i desenvolupament va ser atorgat a Silhouet Moda i Industrial Shields. Per la seva banda, el premi al foment de la cultura i les tradicions el van rebre Ca la Belén i Cinteria Valls. El guardó al foment dels valors del comerç de proximitat va ser per a Roch del Bages SL i Grup Llobet, mentre que el premi a la promoció i la projecció del territori va ser atorgat a Hotel La Sagrera.

El guardó a la trajectòria d’un sant fruitosenc o sant fruitosenca el van recollir, de Benet Prat Joiers, Benet Prat Rosiñol i Carme Campos Espallargas; de Polleria Sant Fruitós, Mari Carme Comelles Muntada; i de Comercial Fivi, Jaume Figuera. Finalment, el guardó a la resiliència enfront la covid va ser per a Club V20 i EVila Projects&Supplies SL.